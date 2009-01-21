Представники ОБСЄ відвідають Абхазію для моніторингу справ біженців

Представники Організації з безпеки і співробітництва в Європі мають відвідати Абхазію для моніторингу міжетнічних стосунків та справ біженців у Гальському регіоні. Про це повідомив Кнут Воллебек - верховний комісар організації з питань національних меншин.

Спочатку він прибув до Тбілісі, де зустрівся з грузинським міністром закордонних справ. Зустрічі з лідерами бунтівної республіки - заплановані на пізніше. Представники іншого сепаратистського регіону - Південної Осетії вирішували з Москвою долю місії ОБСЄ. Російський та південноосетинський міністри закордонних справ запевнили - Москва і Цхінвалі готові співпрацювати з ОБСЄ, але за однієї умови, що будуть надіслати дві різні місії - в Грузію, і окремо - у Південну Осетію, яку Росія визнала незалежною. Якщо ця умова буде виконана Москва обіцяє розблокувати і ще одне своє рішення, яке вона ухвалила наприкінці минулого року. Як член ради ОБСЄ, Росія не дала дозволу на продовження мандату цієї організації у Грузії.

Кнут Воллебек, верховний комісар ОБСЄ з питань національних меншин: "Маю на меті зустрітися з кількома представниками влади у Сухумі і обговорити стан грузинського населення у Гальському регіоні. Особливо цікавить ситуація зі школами, з навчанням і питання поваги до мови. Ми повинні переконатися, що люди, котрі живуть в Галі забезпечені усіма правами і почуваються у безпеці".

5 канал