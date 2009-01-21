Обама призупинив діяльність військової прокуратури в Гуантанамо

Президент США Барак Обама через кілька годин після вступу на посаду розпорядився призупинити всю діяльність військової прокуратури у в`язниці Гуантанамо (Куба) на 120 днів.

Очікується, що рішення президента почне діяти від сьогодні. Усього буде заморожено 21 справу, включаючи процеси над п`ятьма ув`язненими, яких звинувачено у плануванні терактів 11 вересня 2001, повідомляє агентство Reuters.

Раніше Барак Обама неодноразово заявляв, що протягом перших двох років своєї роботи у Білому домі він закриє в`язницю для підозрюваних у тероризмі на американській базі в затоці Гуантанамо.

Зараз у в`язниці Гуантанамо перебувають близько 250 ув’язнених - це військовополонені, яких захоплено переважно на території Афганістану, Пакистану та Іраку. Більшість із них отримали терміни за звинуваченнями у співробітництві з міжнародною терористичною мережею Аль-Каїда або рухом Талібан.

У грудні минулого року міністр оборони США Роберт Гейтс доручив своїм помічникам розробити план із згортання діяльності в`язниці Гуантанамо.

Нагадаємо, в червні Сенат США розкрив методи допитів у Гуантанамо. У доповіді одного із сенаторів зазначалося, що при допитах ув`язнених у таємних в`язницях використовуються імітація утоплення, позбавлення сну, сексуальне приниження і багато інших методи, які межують із катуваннями (нехай навіть, на думку Пентагону, не переходять цю межу).

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