На Черкащині випускники шкіл не можуть отримати паспорти

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО звернувся до уряду з проханням забезпечити вчасне отримання паспортів випускниками шкіл.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, 20 січня, перебуваючи у Черкаській області, віце-спікер провів нараду з головою Черкаської обласної ради та головами районних рад Черкаської області. Учасники наради звернули увагу на критичну ситуацію із видачею паспортів випускникам навчальних закладів загальної середньої освіти.

Затримки видачі паспортів ставлять під загрозу нормальне проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень. Здавши документи для отримання паспортів, випускники фактично не мають можливості зареєструватися та взяти участь у тестуванні, оскільки для цього необхідна наявність паспорта або свідоцтва про народження. А останній день реєстрації на цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання – 3 березня.

Зважаючи на важливість вищезазначеною проблеми, М.ТОМЕНКО звернувся до уряду з проханням дати відповідні доручення щодо своєчасної видачі паспортів випускникам навчальних закладів середньої освіти для забезпечення можливості останнім взяти участь у зовнішньому незалежному тестуванні.