Міграційні посвідчення гастарбайтерам видаватимуть прямо на робочих місцях

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ пропонує ввести видачу міграційних посвідчень гастарбайтерам не в міграційних службах, як зараз, а прямо на робочих місцях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Єдина Росія», на думку мера Москви, інакше «завдання зі зниження кількості мігрантів не виконається".

За словами Ю.ЛУЖКОВА, одержавши міграційне посвідчення, іноземний робочий "випаровується" у невідомому напрямку, а підприємства залишаються без працівників.

"Завод не може наповнити ці квоти, а мігрант зайнятий своїми справами", - зазначив Ю.ЛУЖКОВ, нагадавши, що майже половину всіх злочинів у російській столиці скоюють іногородні. Він вважає, що "мігрант повинен одержувати посвідчення там, де працюватиме".

За словами мера Москви, скорочення квот дозволить вивільнити робочі місця для росіян.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада 2008 року завідуючий консульським відділом при Посольстві України в РФ Володимир САЄНКО повідомив, що незважаючи на фінансову кризу, кількість українців, які прибувають до Росії, не зменшується. Він також припустив, що в 2009 році кількість трудових мігрантів із України в РФ не зменшуватиметься.

За його даними, в 2008 році одержали дозвіл на роботу в Росії близько 209 тис. громадян України, з них 110 тис. працюють у Москві та Московській області, решта – переважно в Краснодарському краї, в Білгородській області, Санкт-Петербурзі та інших регіонах РФ.