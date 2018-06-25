Скандал довкола справи про євпаторійський вибух

Сімферополь – Начальник технічної дільниці євпаторійського комунального підприємства «Житловик-1» Галина Чабан, яку заарештували в справі про вибух у житловому будинку в Криму, відмовилася від своїх свідчень. Її захисники заявили про тиск правоохоронців на їхню підзахисну.

За словами севастопольського адвоката Марка Бен-Наїма, Галина Чабан повідомила, що зізналася у «службовій халатності» під тиском слідчих і тепер спростовує свої свідчення і зізнання. Захисник стверджує, що його підзахисна страждає цукровим діабетом і гіпертонією, але «перебуває в жахливих умовах і їй не надають медичну допомогу». Він також заявив, що заарештована не може зустрітися зі своїми адвокатами, адже її постійно перевозять із Євпаторії до Сімферополя і назад.

Зараз Галина Чабан перебуває в євпаторійському ізоляторі тимчасового утримання. Там у 57-річної заарештованої, яка страждає цілим букетом хронічних хвороб, немає можливостей отримувати медичну допомогу, і їй не дозволяють передавати ліки. Адвокат Бен-Наїм вважає, що слідчі намагаються «придушити волю похилої людини, створити перешкоди у діяльності її захисників і сфальсифікувати кримінальну справу на догоду політичним інтересам».

Прокуратура: в адвокатів така тактика захисту

У Прокуратурі Криму відмовилися коментувати ці твердження представників захисту, пославшись на таємницю слідства. Правоохоронці лише сказали, що заяви адвокатів такого змісту були «очікувані». Раніше там повідомляли, що 25 грудня минулого року була порушена кримінальна справа за статтею 196 Кримінального кодексу України (необережне знищення і пошкодження чужого майна, яке спричинило важкі тілесні пошкодження і загибель людей) та за частиною 2 статті 367 (службова халатність, яка спричинила важкі наслідки).

4 січня за підозрою в здійсненні злочину були затримані директор комунального підприємства «Житловик-1», начальник технічної дільниці та інженер із техніки безпеки. Зараз вони перебувають під вартою, бо 6-го січня 2009 року за поданням Прокуратури АРК суд обрав їм запобіжну міру – арешт терміном на два місяці.

Вибух у житловому будинку в Євпаторії стався ввечері 24 грудня минулого року. У результаті цього загинули 27 осіб, 5 отримали поранення, квартири в 3 під’їздах будинку були повністю чи частково зруйновані.

Володимир Притула, Радіо Свобода