Хто найбільше «дістав» українців
14:14, 21 січня 2009Права людини
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Дані Української Гельсінської спілки
Українці найбільше скаржаться правозахисникам на суди, міліцію та органи місцевого самоврядування.
Про це УНІАН повідомили в Українській Гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ).
За інформацією правозахисників, у 2008 році клієнтами громадський приймалень УГСПЛ стали майже 7 тисяч осіб. Найбільше за юридичною консультацією зверталися такі категорії громадян як пенсіонери, жертви злочинів та безробітні.
Безкоштовна мережа громадських приймалень УГСПЛ діє в Херсоні, Харкові, Чернігові, Кіровограді, Львові,Луганську, Донецьку, Тернополі, Конотопі (Сумська область), Сєвєродонецьку (Луганська область), Севастополі та Києві. Проект здійснюється за підтримки «Oxfam Novib».
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