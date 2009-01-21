Апеляційний суд виправдав вінницьких правозахисників

Апеляційний суд Вінницької області скасував рішення Ленінського райсуду Вінниці, яким Вінницьку правозахисну групу було зобов`язано поширити спростування інформації про можливі незаконні дії адміністрації Стрижавської виправної колонії №81 по відношенню до засуджених.

Про це УНІАН повідомили у Вінницькій правозахисній групі (ВПГ).

"Вінницька правозахисна група неодноразово повідомляла про намагання української пенітенціарної системи закрити нам рота та припинити проведення нами моніторингу порушень прав людини в установах системи виконання покарань. Наразі найбільшими здобутками в цьому напрямку стали судові позови спочатку від імені Стрижавської виправної колонії №81, а потім і від імені засуджених, честь, гідність та ділову репутацію яких нібито спаплюжили заклики правозахисників до перевірки інформації про застосування до засуджених незаконного насильства", - йдеться у заяві, розповсюдженій вінницькими правозахисниками.

Як повідомляють правозахисники, в ході судового розгляду позову колонії до ВПГ з`ясувалося, що начальник колонії Магомед МАГОМАЄВ незаконно суміщає посаду військовослужбовця і начальника виробництва «Підприємства СВК 81», також стало відомо, що 5 тисяч гривень держмита за позов колонії було сплачено з грошей, зароблених працею засуджених. В результаті суд повернув позовну заяву без розгляду.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня координатор Вінницької правозахисної групи Д.ГРОЙСМАН заявив, що у виправній колонії №81 на Вінниччині двоє засуджених С.ШЕВЧЕНКО та Д.ІВАНИШИН заподіяли собі різані рани, протестуючи проти нелюдського ставлення адміністрації колонії.

Разом з тим ув’язнені С.ШЕВЧЕНКО та Д.ІВАНИШИН згодом звернулися до суду із позовом до Д.ГРОЙСМАНА на захист їхньої честі та гідності у зв’язку з розповсюдженням інформації, яка не відповідає дійсності.

18 вересня Ленінський районний суд Вінниці задовольнив позов двох ув’язнених Стрижавської виправної колонії №81 С.ШЕВЧЕНКА та Д.ІВАНИШИНА до Д.ГРОЙСМАНА за розповсюдження ним інформації про нібито скоєні ув’язненими акти самокаліцтва.

Суд також зобов’язав координатора Вінницької правозахисної групи спростувати інформацію про самокаліцтва двох в’язнів колонії №81. Крім того, згідно з судовим рішенням з Д.ГРОЙСМАНА мала бути стягнута моральна шкода в сумі по 2 тис. грн. на користь кожного із позивачів.