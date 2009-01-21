Порушено кримінальну справу за фактом вбивства людини, яку знайшли в автомобілі судді

Дарницьке районне управління міліції Києва порушило кримінальну справу за фактом вбивства людини, обгоріле тіло якої було знайдено вчора вранці поблизу смт Підліски в автомобілі, якій належить одному із суддів Вищого господарського суду України.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві, кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Водночас у ЦГЗ зазначили, що судово-медична експертиза сьогодні розпочала процедури щодо встановлення особи загиблого. "Якщо результати покажуть, що цей труп належить судді, то, напевно, ця справа піде для подальшого розслідування до прокуратури", - не виключили у столичній міліції.