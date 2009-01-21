Іномовлення в Азербайджані має бути відновлено

Комісар Європейського Союзу із зовнішніх зв`язків і політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР у ході сьогоднішніх зустрічей у Баку з керівництвом Азербайджану має намір "рішуче висловити глибоку стурбованість Євросоюзу з приводу припинення мовлення в країні іноземних радіостанцій.

Про це Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявила в середу вранці на зустрічі з групою азербайджанських журналістів, відповідаючи на запитання Turan, які кроки ЄС може здійснити для відновлення мовлення в Азербайджані радіостанцій "Свобода", "Голос Америки" і Бі-Бі-Сі.

"Обов`язково треба знайти шляхи позитивного вирішення цього питання", - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР. "Як би не розвивалася й процвітала економіка країни, найважливіші принципи, зокрема свобода преси, має бути забезпечена", - підкреслила вона.

Як повідомлялося, Національна телерадіорада Азербайджану ухвалила рішення про припинення з 1 січня 2009 року мовлення на місцевих частотах програм радіостанцій "Свобода", "Голос Америки" і Бі-Бі-Сі.