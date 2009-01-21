У Москві ростуть неонацистські настрої

Кількість злочинів націоналістичної спрямованості в Москві в 2008 році, порівняно з даними за 2007 рік, збільшилася на 30% й становила 95 нападів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив сьогодні журналістам начальник ГУВС Москви Володимир ПРОНІН.

«Кількість нападів на громадян неслов`янської зовнішності в 2008 році становила 95 нападів, у ході яких було скоєно 47 вбивств і 46 випадків завдання тяжкої шкоди здоров`ю», - сказав він.

За словами В.ПРОНІНА, минулого року міліція припинила діяльність п`яти груп нацистської спрямованості, було порушено 58 кримінальних справ, із яких 52 розслідувано й передано до суду.

«Всі підозрювані є студентами коледжів та інститутів віком від 15 до 21 року», - сказав В.ПРОНІН.

Він зазначив, що з початку 2009 року вже скоєно 16 нападів на громадян неслов`янської зовнішності. Всі вони розкриті, а також затримано чотири групи праворадикалів, яких підозрюють у майже півсотні злочинів.

Начальник ГУВС Москви також повідомив, що з жовтня минулого року в російській столиці сталося 12 вибухів і спроб здійснення вибухів. Усі вони розкриті в ході спільних оперативних дій кількох силових відомств.