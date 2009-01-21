В Україні почалася програма з утвердження гендерної рівності

Європейська комісія і Програма розвитку ООН реалізуватимуть в Україні проект з утвердження гендерної рівності.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Києві на круглому столі презентовано Програму рівних можливостей та прав жінок в Україні, яка є спільним проектом Європейського Союзу, Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку та Програми розвитку ООН. Національним партнером з реалізації проекту є Міністерство України у справах сім’ї, молоді і спорту.

“Ми впевнені, що партнерство сприятиме гендерним трансформаціям в Україні, а також допоможе досягти спільної мети – процвітаючої і демократичної України, де жінки і чоловіки мають рівні права на роботі, дома, у школі, в політиці, культурі”, - сказала у своєму виступі заступник Постійного представника ПРО ООН в Україні Йоанна КАЗАНА-ВИШНЬОВЕНЦЬКА.

Вона зазначила, що метою проекту є підтримка державних інституцій та громадянського суспільства у забезпеченні гендерної рівності в Україні відповідно до міжнародних, конституційних та внутрішніх зобов’язань, а також в рамках урядових програм діяльності.

Програма діятиме в усіх областях України, АР Крим, містах Києві та Севастополі, на підставі меморандумів, що укладаються між Програмою розвитку ООН та обласними державними адміністраціями та облрадами. Програма має надати підтримку уряду України в ефективному розв’язанні гендерних проблем.

У свою чергу, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО зазначив, що, на жаль, на сьогодні в Україні немає гендерної рівності.

“У нас сьогодні жінки дискриміновані на роботі в можливостях просуватися по службі, і свідченням цього є те, що жінок-держслужбовців 1, 2 і 3 категорій від 2 до 10%. Жінки також дискриміновані в можливостях обіймати керівні посади”, - сказав він.

Програма реалізуватиметься у 2009-2011 роках.