У столиці Венесуели розігнали студентський мітинг

У столиці Венесуели Каракасі розігнали студентський мітинг проти конституційної реформи, запропонованої президентом країни Уго Чавесом. При розгоні більше 2 тис. студентів, які вийшли на демонстрацію, поліція застосувала сльозогін, гумові кулі і водяні гармати. Проте навіть після цього деякі студенти продовжили кидати в поліцейських камені.

"Ми не провокували поліцію. Ми стали жертвами насильства, санкціонованого Чавесом", - передає слова одного із студентських лідерів Хуана Мехія Associated Press.

Студенти виступають проти конституційної реформи, яку активно просуває президент країни. Згідно з новими поправками, голова держави, а також всі виборні особи отримують право балотуватися на свою посаду необмежену кількість разів.

Нині У.Чавес майже щодня по кілька годин виступає на національному телебаченні, виправдовуючи нововведення. Референдум щодо реформи конституції призначений на 16 лютого ц.р.

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