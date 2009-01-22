Мін`юст вирішив уважно перечитати Сімейний кодекс

Протягом 2009 року Міністерство юстиції здійснить гендерно-правову експертизу Сімейного кодексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, згідно з наказом міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, буде проведено комплексне дослідження кодексу на відповідність Конституції України, законам України та міжнародно-правовим актам з прав людини стосовно дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Предметом аналізу стануть положення Сімейного кодексу, який визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов`язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов`язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім`ї та родичів.

Гендерно-правова експертиза – аналіз законодавства на відповідність нормативно-правового акта принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Міністерство юстиції проводить гендерно-правову експертизу відповідно до статті 4 Закону "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та постанови Кабінету міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 504 "Про проведення ґендерно-правової експертизи".