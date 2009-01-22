Суддя-«колядник» Зварич подав два позови до суду

Колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ подав два позови до Львівського окружного адмінсуду.

Про це повідомляється на сайті новинної телепрограми ТСН каналу “1+1”.

В одному позові І.ЗВАРИЧ просить скасувати постанову Верховної Ради про звільнення його з посади судді Львівського апеляційного адмінсуду, мотивуючи це тим, що суд ще не назвав його винним у хабарництві, тож немає підстав знімати його з посади.

Інший позов стосується скасування постанови Печерського суду про надання дозволу на затримання й арешт І.ЗВАРИЧА.

Два позови надійшли до Львівського окружного адмінсуду поштою. Наразі невідомо, хто під ними підписався і кому доручив І.ЗВАРИЧ представляти його інтереси в суді.

Відомо, що позовні заяви написали 22 грудня 2008 року, а суд зареєстрував їх 16 січня 2009 року.

При цьому ТСН зазначає, що скасування постанови Печерського суду не в компетенції адмінсуду, тож слідчі Генпрокуратури дивуються, яким чином заслужений юрист України Ігор ЗВАРИЧ міг припуститися такої юридичної помилки.

Як повідомлялося, 2 грудня проти тоді ще голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуку в робочому кабінеті та на квартирі І.ЗВАРИЧА працівники СБУ вилучили 1 млн. дол. та 2 млн. грн.

Місце перебування І.ЗВАРИЧА наразі невідоме. 12 грудня І.ЗВАРИЧА оголосили в розшук, 18 грудня Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади та арешт.