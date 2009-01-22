Суддя-«колядник» Зварич подав два позови до суду
Немає підстав знімати з посади?
Колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ подав два позови до Львівського окружного адмінсуду.
Про це повідомляється на сайті новинної телепрограми ТСН каналу “1+1”.
В одному позові І.ЗВАРИЧ просить скасувати постанову Верховної Ради про звільнення його з посади судді Львівського апеляційного адмінсуду, мотивуючи це тим, що суд ще не назвав його винним у хабарництві, тож немає підстав знімати його з посади.
Інший позов стосується скасування постанови Печерського суду про надання дозволу на затримання й арешт І.ЗВАРИЧА.
Два позови надійшли до Львівського окружного адмінсуду поштою. Наразі невідомо, хто під ними підписався і кому доручив І.ЗВАРИЧ представляти його інтереси в суді.
Відомо, що позовні заяви написали 22 грудня 2008 року, а суд зареєстрував їх 16 січня 2009 року.
При цьому ТСН зазначає, що скасування постанови Печерського суду не в компетенції адмінсуду, тож слідчі Генпрокуратури дивуються, яким чином заслужений юрист України Ігор ЗВАРИЧ міг припуститися такої юридичної помилки.
Як повідомлялося, 2 грудня проти тоді ще голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуку в робочому кабінеті та на квартирі І.ЗВАРИЧА працівники СБУ вилучили 1 млн. дол. та 2 млн. грн.
Місце перебування І.ЗВАРИЧА наразі невідоме. 12 грудня І.ЗВАРИЧА оголосили в розшук, 18 грудня Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади та арешт.