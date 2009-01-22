Убиту в Москві журналістку Бабурову поховають у суботу в Криму

25-річну українку Анастасію БАБУРОВУ, убиту разом з 34-річним правозахисником Станіславом МАРКЕЛОВИМ у центрі Москви, поховають у Сімферополі в суботу, 24 січня.

Про це газеті «Новой» повідомив батько дівчини Едуард БАБУРОВ.

Сьогодні, за його словами, у Москві відбудеться прощання з Анастасією. Потім батьки літаком доставлять тіло доньки до Сімферополя. «Багато хто захотів попрощається з дочкою в Москві, тому ми вирішили на кілька днів тут залишитися. Новин від міліції немає, триває слідство. Поховаємо Настю в суботу», - розповів виданню Е.БАБУРОВ.

Тим часом, 21 січня начальник ГУВС Москви Володимир ПРОНІН заявив, що скласти фоторобот убивці правозахисника й журналістки навряд чи вдасться. Відеокамери не зафіксували обличчя кілера. Тому гучне вбивство цілком може поповнити список нерозкритих злочинів.

А.БАБУРОВА працювала позаштатним кореспондентом російської "Новой газеты". Журналістка одержала смертельне поранення вдень 19 січня в центрі Москви, коли поверталася з прес-конференції разом з адвокатом С.МАРКЕЛОВИМ. Убитий адвокат вів ряд гучних справ, зокрема, він представляв інтереси потерпілих у справі про вбивство чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої, був одним з адвокатів жорстоко побитого головного редактора і журналіста газети "Химкинская правда" Михайла БЕКЕТОВА. С.МАРКЕЛОВ вів також багато справ антифашистів і активістів громадських рухів.