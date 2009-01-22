На Чернечій горі в Каневі відкрили пам’ятний знак Олексі Гірнику

На Чернечій горі в Каневі урочисто відкрито пам’ятний знак Герою України Олексі Гірнику з Калуша Івано-Франківської області.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні правової роботи та внутрішньої політики Івано-франківської облдержадміністрації, 21 січня на Чернечій горі в Каневі відбулася урочиста церемонія відкриття пам’ятного знака Герою України Олексі Гірнику, який 21 січня 1978 року здійснив акт самоспалення біля могили Тараса Шевченка на знак протесту проти політики русифікації України радянською владою. Понад 30 молодих активістів з Прикарпаття – представники Молодіжної адміністрації, Молодіжного Союзу «Наша Україна» та івано-франківської Школи лідерів взяли участь у відкритті пам’ятного знака.

На заході були присутні народний депутат України, лідер депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, син Олекси Гірника, народний депутат кількох скликань Євген ГІРНИК, члени депутатської групи «За Україну!» Ярослав КЕНДЗЬОР та Іван СТОЙКО, директор Інституту національної пам’яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ та інші.

За християнським звичаєм пам’ятний знак було освячено представниками духовенства.

У своєму виступі на честь відкриття знака лідер депутатської групи «За Україну!» В.КИРИЛЕНКО заявив, що про акт самоспалення Олекси Гірника українці «не знали багато років». «Тепер ми не тільки розповідаємо всім про те, що і тоді були сміливці, які готові були покласти власне життя за майбутню Українську державу, вже зараз ми можемо зібратися тут, на Чернечій горі, біля пам’ятного знака, і засвідчити, що зусилля сотень тисяч українців, що воювали в збройних формуваннях, і таких відчайдушних людей як Гірник не були марними. Вони робили свій вибір за Україну», - зазначив В.КИРИЛЕНКО. Він додав: «Коли Олекса Гірник йшов на такий вчинок, він вірив, що справа його буде не марною. Тепер ми можемо з впевненістю сказати, що справа Олекси Гірника не загинула, він пішов від нас, але справа його живе».

У своєму виступі син Олекси Гірника Євген зазначив, що «радянська влада намагалася замовчати подвиг Олекси Гірника». «В часи, коли Олекса Гірник пожертвував своїм життям за Україну, за неї боролися одиниці, - зауважив він. - Але Україна не загинула, бо були петлюрівці, мазепинці, січові стрільці, шістдесятники, тому що були такі люди, як Олекса Гірник». За його словами, “держава не загине доти, доки за неї бореться хоча б одна людина”.