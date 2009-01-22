В`їзд до Києва буде платним

Київська міська рада затвердила введення збору з транзитного транспорту на в`їздах у Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 99 з 118 депутатів Київради, присутніх у залі.

У рішенні «Про затвердження комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення організації дорожнього руху та поліпшення екологічного стану в м. Києві», наголошується, що комунальне підприємство «Київдорсервіс» визначене як єдиний оператор зі стягнення компенсаційного збору з відповідних органів, організацій і громадян на покриття витрат, пов`язаних з використанням міської інфраструктури на всіх основних в`їздах до Києва, і комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення дорожнього руху та поліпшення стану довкілля у столиці.

Депутати доручили Київській міській державній адміністрації визначити джерела фінансування затвердженого комплексу заходів, серед яких, зокрема, будівництво автотранспортних терміналів, встановлення спеціального устаткування на в`їздах у місто, налагодження співпраці з реґіональною митницею та інше. Також міськадміністрація має визначити розмір компенсаційного збору.

Рішення набирає чинності з дня його офіційної публікації.

За попередньою інформацією, на будівництво всіх необхідних терміналів необхідно буде від 2 до 3 років і тому стягнення збору можна буде запровадити не раніше 2011 року.