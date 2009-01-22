Суд залишив в Україні 12-річну дитину, яка відмовилася від всиновлення у США

12-річна одеситка Ліза, яка наприкінці минулого року відмовилася виїжджати з приймальною мамою до США, за рішенням суду залишиться в Україні.

«Зараз відбувається процес підготовки судової справи про скасування всиновлення Лізи американською сім`єю, - розповіла газеті «Новая» начальник служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації Людмила ШВИРЄВА. - А ось її рідний брат, який не раз миготів на телебаченні й казав, що хоче забрати сестру, так і не з’явився».

В одеському притулку для дітей виданню також підтвердили, що брат не цікавився долею сестри.

Як повідомлялося, 7 листопада 2008 року 12-річна одеситка відмовилася вилетіти у США з прийомною матір`ю - громадянкою США - з аеропорту «Бориспіль» у Києві. Прикордонники звернули увагу на конфлікт між пасажирками - жінкою та дівчинкою - під час оформлення рейсу «Київ-Лондон». Під час з’ясування вдалося встановити, що 40-річна громадянка США, за рішенням суду Одеси, отримала право на удочеріння дівчинки. Прикордонники встановили, що в жінки немає дозволу на вивезення дівчинки від її рідного брата, який живе в Одесі. Усе це викликало сумнів у правомірності процедур, пов`язаних з удочерінням української дівчинки та виїздом її за кордон.