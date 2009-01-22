У ГПУ бояться, що якийсь суд призначить Україні Президента

У Генеральній прокуратурі України занепокоєні ситуацією в судовій системі, яка може призвести до некерованості всіма процесами в країні, включаючи можливість захвату влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві у відповідь на питання журналістів заявив заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН.

«Будь-які вибори можна оскаржити в суді і одержати рішення, що вибори не відбулися, вони незаконні. Ви вірите, що нам судовим рішенням можуть призначити Президента», і рішення суду «виконуватимемо всі дружньо, оскільки вони обов`язкові для виконання», сказав Р.КУЗЬМІН.

На його думку, наділивши безмежними повноваженнями суддівський корпус, «ми дійшли фактично до маразму, давши змогу суддям втручатися у всі справи», чого немає в жодній іншій цивілізованій країні.

Продовжуючи тему, він додав: «Вся справа в схемі роботи і можливості зловживання владою, коли суддя може ухвалювати незаконні рішення – блокувати роботу Верховної Ради, відміняти укази Президента, зупиняти заводи».

При цьому, за словами заступника генпрокурора, «судді деколи заважають нам працювати, користуючись безмежною недоторканністю, просто знущаються із закону».

Коментуючи ситуацію щодо колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА, викритого в отриманні мільйонних хабарів, Р.КУЗЬМІН відзначив: «Львівські події засвідчили, що є події в суддівському корпусі, дуже небезпечні для країни».

Водночас заступник генпрокурора наголосив, що прийнятий ВР закон, що передбачає оскарження порушення кримінальної справи, по суті «це злочин», спрямований на неможливість боротися із злочинністю.