У Донецьку судитимуть міліціонерів-перевертнів

Прокуратура Донецької області передала до суду кримінальну справу стосовно злочинної групи, до складу якої входили двоє працівників міліції. Група звинувачується в незаконному заволодінні квартирою і скоєнні вбивства з особливою жорстокістю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, слідством встановлено, що наприкінці 2007 року двоє працівників МВС України в Донецькій області і водій однієї зі служб таксі м. Донецька вирішили обманним шляхом заволодіти квартирою, що належала громадянці Л., з метою перепродажу. Підсудні знали, що жінка зловживає спиртними напоями, їм було відомо, що вона проживає в квартирі з громадянином О. Аби одержати згоду господині на переоформлення квартири, звинувачувані запевнили її в тому, що придбають їй інше житло і компенсують різницю у вартості. Далі злочинці переоформили житло, проте квартиру для Л. не купили.

Жінка, усвідомивши, що її обдурили, звернулася за допомогою до громадянина А., з яким у неї була усна домовленість про довічне утримання в рахунок подальшої передачі йому квартири, що належала Л. Навесні 2008 року громадянин А. поселив потерпілу і її співмешканця в будинку свого знайомого, де жінка померла від ішемічної хвороби серця.

Учасники злочинної групи знали, що співмешканець Л. міг розкрити їх протиправні дії, оскільки довгий час проживав з нею. Тому звинувачувані вирішили вбити чоловіка. У березні 2008 року зловмисники вивезли його в лісопосадку, де побили і, обливши бензином, підпалили. Внаслідок одержаних травм чоловік помер.

За результатами проведеного розслідування учасникам злочинної групи пред`явлено звинувачення в скоєнні злочину за чотирма статтями Кримінального кодексу України - ч.2 ст.115 («Навмисне вбивство»); ч.3 ст. 146 («Незаконне позбавлення волі або викрадання людини»); ч.4 ст.190 («Шахрайство»); ч.3 ст.365 («Перевищення влади або службових повноважень»).

Кримінальна справа з обвинувальним висновком направлена до Апеляційного суду Донецької області для розгляду по суті.