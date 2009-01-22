Генсек ООН закликає покарати винних у безчинствах в секторі Газа

Генеральний секретар Організації Об`єднаних Націй Пан Гі МУН заявляє про необхідність притягнення до відповідальності винних у порушенні міжнародного гуманітарного права під час арабо-ізраїльського конфлікту в секторі Газа.

Як повідомляє Центр новин ООН, про це Пан Гі МУН заявив на засіданні Ради Безпеки ООН.

Засідання було присвячене ситуації в секторі Газа, зокрема результатам візиту Генерального секретаря в регіон.

«Бойові дії зупинено односторонніми заявами про припинення вогню. Сьогодні Ізраїль вивів свої війська. Це важливі досягнення... Але ситуація продовжує залишатися дуже нестабільною, і ще багато знадобиться зробити як на гуманітарному, так і дипломатичному напрямі», - вважає Генсек ООН.

Пан Гі МУН висловив сподівання, що лідери регіону і все міжнародне співтовариство зроблять подальші кроки, спрямовані на забезпечення тривалого й міцного миру.

Глава ООН наголосив, що одностороннє припинення вогню має бути трансформоване в довгострокові домовленості, які супроводжуватимуться запобіганням незаконним потокам зброї і відкриттям усіх пунктів пропуску до сектору Газа. Пан Гі МУН також закликав держави підтримати зусилля з реконструкції й відновлення в секторі Газа.

Генеральний секретар наголосив, що насильство, руйнування і страждання в Газі є свідченням «колективного політичного провалу». Він додав, що минулого року робилися великі зусилля по врегулюванню ситуації на Близькому Сході, проте вони не увінчалися успіхом.

Глава ООН заявив, що добитися реального припинення насильства і безпеки для палестинців і ізраїльтян можна лише шляхом всеохопного врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. Він попередив, що якщо за тижнями насильства швидко не підуть масштабні політичні заходи, то виникне загроза подальшого розчарування й поляризації в регіоні, а, можливо, й повторення того, що сталося.

Пан Гі МУН наголосив, що у багатьох випадках міжнародне гуманітарне право в регіоні не дотримувалось. Голова ООН заявив, що необхідно провести розслідування всіх випадків його порушення і притягнути винних до відповідальності.