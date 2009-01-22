Нацрада не винна: телеканалам перекривали ефір з міркувань моралі?

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не займалася, не займається і не буде займатися аналізуванням та оцінюванням змісту теле- і радіопрограм та передач, оскільки це не входить до її компетенції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це заявив голова Нацради Віталій ШЕВЧЕНКО, відповідаючи на коментарі щодо рішень Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі (НЕК) про заборону показу на телебаченні окремих телепередач, а також з приводу розміщення цієї інформації на сайті Нацради.

В.ШЕВЧЕНКО також підкреслив, що “Нацрада не може ухвалювати й не ухвалює рішень щодо ефірного контенту з власної ініціативи”.

Разом з тим, зазначив він, Національна рада зважає на ту обставину, що в Україні існує НЕК як спеціальний орган, створений для захисту суспільної моралі й наділений правом робити висновки про зміст телеінформаційної продукції та ухвалювати обмежувальні рішення щодо її публічного показу. “Тому нас дивують претензії до Нацради з приводу інформування нами телерадіокомпаній та громадськості про рішення НЕК, тим паче, що ці рішення надходять до нас офіційно з проханням розглянути їх і повідомити про вжиті заходи”, - зазначив В.ШЕВЧЕНКО.

В Нацраді зауважують, що заперечення деяких керівників телерадіокомпаній та політиків, причетних до цієї сфери, проти поширення на сайті відомства інформації про рішення НЕК, є, по суті, ігноруванням конкретних норм законодавства. До того ж, додають тут, деякі політики-депутати, які гостро відреагували на рішення НЕК, самі ж голосували за закон, відповідно до якого й було створено комісію з питань захисту суспільної моралі та наділено її правом оцінювати й забороняти некондиційну відеопродукцію.

Голова Нацради наголошує, що за законом, експертні висновки має право робити лише НЕК, а Національна рада у разі отримання від цього повноважного органу відповідних рішень зобов’язана інформувати телерадіоіндустрію про встановлені обмеження. “Тому очевидно, що претензії до Національної ради щодо причин рішень НЕК чи щодо неналежного реагування на інші телерадіопередачі, які обурюють громадськість, безпідставні”, - підкреслює він.

За словами В.ШЕВЧЕНКА, Нацрада лише інформує про ті рішення, які надіслано їй для реагування, тому що це потрібно робити, аби відеопродукція, до якої є претензії НЕК як уповноваженого державою органу, не кочувала з одного телеканалу до іншого. “А будь-яка телекомпанія, отримавши претензії щодо своїх програм з боку НЕК, має всі можливості з’ясувати причини та підстави для цих претензій, а також спростувати їх або усунути хиби конкретного сюжету чи передачі, про що Національна рада теж сумлінно сповістить учасникам ринку телерадіопослуг”, - зазначає керівник відомства.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 19 січня оприлюднила висновки Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі стосовно деяких програм і передач, що транслювалися в ефірі телекомпаній і які порушують чинне вітчизняне законодавство у сфері захисту суспільної моралі.

З огляду на ухвалені НЕК рішення, Національна рада рекомендувала утриматися від показу передач „Речовий доказ”, „Свідок”, „Найвідоміші українські маніяки”, які транслювалися в ефірі ТОВ „Телестудія „Служба інформації” (НТН) та серіалу „Сімпсони”, який транслювало ЗАТ „ТелеОдин” (М1).

Нацрада також рекомендувала утриматися від показу фільму „Пожирачка чоловіків”, який транслювався 18 листопада о 23.07 в ефірі телеканалу ТРК „Студія 1+1”, та передачі „Постскриптум”, що транслювалася в ефірі телеканалу ТВ „Центр” 27 вересня 2008 р. та 11 жовтня о 21 годині.

Окрім того, рекомендувалося утриматись від показу розважальної передачі „Comedy club” (російської та української версії), котра транслювалася в ефірі ЗАТ „Новий канал” протягом серпня та вересня 2008 року.

Національна рада звернулася до керівників усіх телерадіоорганізацій з проханням взяти цю інформацію до відома.