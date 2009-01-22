Держава ставить палиці в колеса громадським організаціям?

Представник Коаліції ВІЛ-сервісних організацій Наталія ПІДЛІСНА занепокоєна прагненням державних інститутів обмежити можливості неурядових організацій (НУО) в наданні соціальних послуг.

Про це Н.ПІДЛІСНА заявила сьогодні під час круглого столу в агентстві УНІАН на тему: “Боротьба з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні під час кризи: виклики і можливості”.

«Усі держави стимулюють бізнес і неурядовий сектор для залучення позабюджетних коштів. У нашій країні, як завжди, все парадоксально. Якщо навіть громадські організації залучать гроші в країну, то, мабуть, з них доведеться платити податки», - сказала Н.ПІДЛІСНА.

Представник Коаліції ВІЛ-сервісних організацій повідомила, що Міністерство соціальної політики і праці спільно з Державним комітетом з регуляторної політики і підприємництва підписали наказ про затвердження порядку ліцензування соціальних послуг. «Тепер громадські організації взагалі не можуть одержати ліцензію, бо господарську діяльність вони можуть здійснювати тільки шляхом створення нової юридичної особи, яка зможе одержати ліцензію і яка змушена буде платити податки», - пояснила вона.

Крім того, за словами Н.ПІДЛІСНОЇ, відповідно до нового порядку ліцензування соціальних послуг їх одержувач, наприклад, при заміні шприців, має надати документ, що засвідчує особу, і заповнити анкету. «Якщо організація займається наданням інформаційних послуг, то складно уявити, як вони збиратимуть відомості про одержувачів своїх послуг! Для ВІЛ-сервісних організацій – це катастрофа! Це порушення конфіденційності і анонімності, тому що всі наші клієнти не хотіли б називати свої імена», - уточнила експерт.

Н.ПІДЛІСНА також повідомила, що відповідно до нового порядку всі громадські організації повинні пройти процедуру перереєстрації. «Тепер кожна громадська організація, яка займається будь-якими послугами, повинна перереєструватися так, аби з її назви було зрозуміло, чим вона займається», - відзначила вона.