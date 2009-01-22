Human Rights Watch заступається за азербайджанську правозахисницю

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає уряд Азербайджану негайно відкликати позов проти правозахисниці Лейли ЮНУС.

Про це йдеться у зверненні Human Rights Watch, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

За даними правозахисників, судовий процес за позовом, пред`явленим Міністерством внутрішніх справ Азербайджану, почнеться в Баку 23 січня. Л.ЮНУС звинувачують у тому, що вона "образила" міністерство і завдала "моральних збитків" репутації поліції в інтерв`ю новинному агентству у справі про викрадення людей.

"Суд над Юнус - це жахливий прецедент у сфері свободи слова в Азербайджані", - заявила директор відділення Європи і Центральної Азії Human Rights Watch Рейчел ДЕНБЕР. "Уряд повинен негайно відкликати позов проти неї", - додала вона.

Як повідомляють правозахисники, за останні два роки уряд Азербайджану обмежив свободу слова в країні, ув`язнюючи редакторів і журналістів, які критикували дії влади. У липні 2007 року проурядова партія "Сучасний Мусават" провела акцію протесту перед будівлею Інституту Світу і Демократії - правозахисною організацією, яку очолювала Л.ЮНУС, - закидавши будівлю яйцями і помідорами й викрикуючи образливі гасла.

Л.ЮНУС відстежувала суд над кількома чоловіками, звинуваченими у викраденні двох молодих сестер у 2005 році. Один із відповідачів зізнався в злочині і сказав, що вони передали дівчат начальникові районного відділення поліції. На суді той же відповідач заявив, що поліція катувала його для того, щоб змусити не розголошувати свідчення про участь поліції.

В інтерв`ю, опублікованому інтернет-виданням Day.Az у грудні 2008 року, Л.ЮНУС звернула увагу цей випадок. Вона навела порівняння з діями поліції в Мексиці та Нігерії і згадала про попередній випадок викрадення, в якому декілька чиновників Міністерства внутрішніх справ, включаючи заступника міністра, було визнано винними, в результаті чого їх засудили до тривалих термінів ув`язнення.

Позов, пред`явлений Л.ЮНУС Міністерством внутрішніх справ, стверджує, що, зробивши ці заяви, вона "необгрунтовано" образила міністерство під час розслідування і що її порівняння поліції Азербайджану з поліцією Мексики і Нігерії "не було підтверджене офіційними джерелами" і завдало морального збитку "діловій репутації" азербайджанської поліції.

"Коли висловлюються припущення про участь чиновників у викраданні людей, громадськості цікаво знати, що було зроблено для того, щоб провести розслідування", - заявила Р.ДЕНБЕР. "Уряду Азербайджану слід зосередитися на дотриманні правосуддя замість того, щоб переслідувати активістів за їх легітимну критику", - зазначила вона.