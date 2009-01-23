Прес-конференція народного депутата України Вадима Колесниченка у зв`язку з внесенням на розгляд Верховною Радою України проекту Закону України ”Про заборону реабілітації і героїзації фашистських колабораціоністів 1933-1945 рр.”

26 січня - 11-00 - Прес-конференція народного депутата України Вадима Колесниченка у зв`язку з внесенням на розгляд Верховною Радою України проекту Закону України "Про заборону реабілітації і героїзації фашистських колабораціоністів 1933-1945 гг." (“Інтерфакс-Україна”, вул. Рейтарська, 8/5А). Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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