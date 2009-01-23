Обама наказав закрити всі в`язниці ЦРУ за кордоном

Президент США Барак Обама у четвер, 22 січня, дав розпорядження закрити всі в`язниці ЦРУ, розташовані за межами країни, де утримують підозрюваних у тероризмі. Про це повідомляє AFP з посиланням на представника адміністрації Обами.

Згідно з одним із підписаних указів, ЦРУ має швидко, наскільки можливо, закрити всі в`язниці, де на даний момент є ув’язнені, і надалі не використовувати місця ув`язнення, розташовані за кордоном.

Раніше у четвер Обама підписав указ про закриття в`язниці для підозрюваних у тероризмі на базі Гуантанамо. Вона повинна припинити роботу протягом року. На увязнених цієї в`язниці, розташованої на військовій базі США на Кубі, не поширюються норми американського правосуддя, багато в`язнів залишаються там роками без пред`явлення звинувачення.

Крім того, Обама заборонив тортури - згідно з його указом, всі методи дізнання повинні відповідати Женевській конвенції.

Лента.ру