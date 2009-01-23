На трупі у машині судді ножових поранень не виявили

Судмедексперти не виявили ножових поранень та поранень, отриманих внаслідок застосування тупих предметів, як повідомляли деякі ЗМІ, на останках тіла людини, яке було знайдено в спаленому автомобілі, що належав одному з суддів Вищого господарського суду України.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС України у м. Києві.

Водночас, у столичній міліції зазначили, що остаточні результати експертизи, в тому числі щодо ідентифікації особи загиблого, будуть відомі не раніше, ніж через 5 днів.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня Дарницьке районне управління міліції Києва порушило кримінальну справу за фактом вбивства людини, обгоріле тіло якої було знайдено вчора вранці поблизу смт Підліски в автомобілі, який належить одному із суддів Вищого господарського суду України.

Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Водночас у ЦГЗ зазначили, що судово-медична експертиза розпочала процедури щодо встановлення особи загиблого. "Якщо результати покажуть, що цей труп належить судді, то, напевно, ця справа піде для подальшого розслідування до прокуратури", - не виключили у столичній міліції.