Міжнародна федерація журналістів засуджує вбивство Бабурової

Міжнародна федерація журналістів засуджує вбивство кореспондентки російської «Новой газеты» Анастасії БАБУРОВОЇ.

Про це УНІАН повідомили в Спілці російських журналістів.

«Ми засуджуємо безглузде вбивство багатообіцяючої і сміливої молодої журналістки. Хоча вона й не була метою кілера, обставини, за яких вона була вбита, свідчать про те, що беззаконня і нетерпимість до незалежних і критичних голосів усе ще оточують ЗМІ в Росії», - заявив генеральний секретар МФЖ Айдан УАЙТ.

Як повідомляв УНІАН, А.БАБУРОВА працювала позаштатним кореспондентом російської «Новой газеты». Журналістка дістала смертельне поранення вдень 19 січня в центрі Москви, коли поверталася з прес-конференції разом з адвокатом Станіславом МАРКЕЛОВИМ. Убитий адвокат вів ряд гучних справ, зокрема, він представляв інтереси потерпілих у справі про вбивство чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої, був одним з адвокатів жорстоко побитого головного редактора і журналіста газети "Химкинская правда" Михайла БЕКЕТОВА. С.МАРКЕЛОВ вів також справи антифашистів й активістів суспільних рухів.

25-річну українку А.БАБУРОВУ поховають у Сімферополі 24 січня.