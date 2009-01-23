Литвина просять розібратися із призначенням суддів

Голова Ради суддів України Петро ПИЛИПЧУК звернувся з листом на ім’я голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з проханням невідкладно законодавчо врегулювати питання щодо призначення суддів на адміністративні посади.

Про це П.ПИЛИПЧУК, який також є першим заступником голови Верховного Суду України, повідомив під час зустрічі у ВСУ з представниками Програми Ради Європи та Європейського Союзу “Прозорість та ефективність судової системи України”.

За його словами, необхідність врегулювати цю проблему пов’язана з рішенням Конституційного Суду від 16 травня 2007 року про визнання неконституційним повноваження Президента України призначати та звільняти суддів з адмінпосад. Тоді КС рекомендував парламенту в законодавчому порядку врегулювати це питання, однак цього не зроблено й до сьогодні, констатував П.ПИЛИПЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду.

Говорячи про перспективи здійснення судової реформи в Україні, П.ПИЛИПЧУК заявив, що, “на жаль, наразі в Україні немає концепції судової реформи”. За його словами, “концепція 1992 року безнадійно застаріла, а підписана Президентом 2006 року є досить декларативною і містить низку деструктивних пропозицій”.

Як сказав П.ПИЛИПЧУК, суддівська спільнота України має своє бачення реформування судової системи. “Воно зафіксоване в рішеннях Ради суддів України, з’їздів суддів і базується на глибокому переконанні, що мають відбутися істотні зміни в усій правовій системі країни, яка включає, крім судових, і органи прокуратури, адвокатури, досудового слідства тощо”, - підкреслив перший заступник голови ВСУ.

На його думку, потрібно дійсно втрутитися в те законодавство, яке регулює питання побудови судової системи, але робити це можна лише шляхом внесення змін до Конституції. “Наразі ж пропонуються відверто неконституційні речі, пов’язані зі зміною судової системи, всупереч Конституції виписуються дивні пропозиції щодо побудови судової системи, які держава не зможе забезпечити навіть фінансово (понад 10 млрд. грн..), не кажучи вже про те, що й потреби в цьому немає”, - заявив П.ПИЛИПЧУК.

“На переконання суддівського загалу, законопроекти, які перебувають нині на розгляді у Верховній Раді України, спрямовані не на здійснення судової реформи, а на створення нових механізмів неправового контролю над судовою системою”, - сказав П.ПИЛИПЧУК.