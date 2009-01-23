Ультраправий депутат постане перед судом у Голландії

Голландський суд постановив, що ультраправий депутат парламенту Ґірт Вілдерс повинен постати перед судом за розпалювання міжрасової ненависті антимусульманськими заявами, зокрема твердженнями, що Коран - фашистська книга.

Лідер утраправої партії "Свобода" Ґріт Вілдерс "прославився" минулого року у всьому світі своїм фільмом Фітна, який зображує засновані на Корані теракти мусульманських радикалів.

Ґірт Вілдерс сказав, що цей день є чорним днем для свободи слова.

Апеляційний суд Амстердама скасував минулорічне рішення прокуратури, яка постановила, що фільм Вілдерса "Фітна" був неприємним для мусульман, але не злочинним.

Судді апеляційного суду вирішили, що фільм ображає мусульман. Голландські судді рідко залучаються до суспільних дискусій, але цього разу вони пішли на винятковий крок, щоб засудити висловлювання депутата парламенту задля загальних інтересів.

Коли почнеться розгляд справи Ґірта Вілдерса, це буде дуже помітний судовий процес, який зачепить болючу тему голландської терпимості стосовно великої кількості іммігрантів з мусульманських країн.

BBC