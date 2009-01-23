Львівська облрада хоче побачити порно, зняте в кабінеті Зварича

Депутати Львівської обласної ради вимагатимуть від правоохоронних органів оприлюднення записів зі «справи Зварича». Про це повідомив під час "круглого столу" "Чи потрібна українським чиновникам держава Україна?" лідер депутатської групи «Нова Галичина», колишній заступник голови Львівської обласної державної адміністрації, представник «Нашої України» Тарас БАТЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку Т.БАТЕНКА, оприлюднення записів, на яких зафіксовані домовленості про хабарі між суддями Львівського апеляційного адміністративного суду, може стати своєрідною люстрацією, адже зачепить значну кількість можновладців з усієї Західної України. Підтримати звернення пообіцяли присутні на "круглому столі" представники БЮТ та ВО «Свобода». (УНІАН: проти колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА Генпрокуратура порушила кримінальну справу за отримання мільйонних хабарів. Як зазначав заступник ген прокурора Ренат КУЗЬМІН, із 14 суддів, які входять до штату Львівського адміністративного апеляційного суду, 11 відпрацьовуються на причетність до здійснення злочинів, пов`язаних із корупційними діяннями. Р.КУЗЬМІН повідомив, зокрема: «У нас, окрім касет із записами хабарництва, передачі і розподілу грошей, є кілька порнофільмів, знятих за допомогою оперативної камери в кабінеті голови Львівського адміністративного апеляційного суду. Це ж ненормальне явище, коли голова суду дозволяє собі в робочий час у себе в кабінеті влаштовувати сексуальні оргії ».)

"Круглий стіл" "Чи потрібна українським чиновникам держава Україна?", який відбувся у львівському Прес-клубі реформ 22 січня, дав старт всеукраїнському проекту тижневика «Коментарі». Як зазначив головний редактор «Коментарів» Вадим ДЕНИСЕНКО, такі заходи за участі представників місцевої влади відбудуться в усіх регіонах України. Адже якщо ще кілька років тому основні проблеми, які виявляла соціологія в різних куточках України, різнилися, то зараз у Львові, Сімферополі, Києві, Донецьку всі ставлять на перше місце одну біду: корупцію та неадекватність чиновників.

Запрошені на "круглий стіл" представники влади, погодившись із постановкою питання, розійшлися в думках щодо причин недосконалості системи державної служби в Україні та шляхів виходу із кризи цієї системи. Так, представник «Свободи» політолог Юрій МИХАЛЬЧИШИН як основну проблему виокремив деідеологізованість держслужби, передбачену Конституцією України, яка не дозволяє поставити національний інтерес як головний мотив діяльності державного чиновника.

Заступник голови Львівської обласної ради, представник БЮТ Людмила КОЗАК основним недоліком вважає відсутність системи навчання та виховання державних службовців як людей, які мають «служити державі». На думку Л.КОЗАК, саме у цьому джерело подальшої безвідповідальності чиновників.

Натомість Т.БАТЕНКО вважає, що у 90-х роках Україна постала перед тією ж проблемою, що й Українська Народна Республіка на початку XX століття – повною відсутністю власних професійних чиновників. Як наслідок, на даний момент ми досі маємо не українське чиновництво, а чиновництво пострадянське, ще з тієї школи, де депутатами й міністрами ставали доярки і голови колгоспів. На цей грунт прекрасно лягли основні, на думку Т.БАТЕНКА, проблеми української влади останніх років: олігархізм, фаворитизм та лібералізм зі зрощенням бізнесу і влади.

Секретар Львівської міської ради Володимир КВУРТ та радник голови Львівської ОДА Ігор ДЕРЖКО перевели дискусію в інше русло. Вони наголошують на системних проблемах, на тому, як перекошена сама структура влади в Україні, коли повноваження зосереджені в Києві, а регіонам дістаються крихти фінансів і влади, коли партійна система виборів по суті сприяє закритості еліт, а розподіл повноважень між різними гілками влади так і не відбувся.

«Подивіться на ситуацію, яка склалася зараз у Львові. Маємо людей, патріотизм яких не викликає сумніву. Маємо трохи людей, моральність яких також безсумнівна. Маємо навіть людей, які вже виявили себе як професіонали. То в чому тоді проблема? Очевидно, в деформованості самої системи влади, де ці професійні і моральні патріоти нічого не можуть вдіяти», - резюмував В.КВУРТ.