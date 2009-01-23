У Києві піймали міліціонера-здирника
13:31, 23 січня 2009Права людини
0 0
Кримінальну справу передано до суду
Прокуратурою Голосіївського району Києва передано до суду кримінальну справу щодо співробітника міліції, який під погрозою фізичного насильства вимагав у правопорушника 3 тис. дол. за непритягнення до кримінальної відповідальності за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотиків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, на даний час обвинувачений знаходиться під вартою у Київському СІЗО №13.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter