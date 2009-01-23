Київрада утворила комунальний Центр захисту прав споживачів

Депутати Київської міської ради погодили створення комунального підприємства “Київський міський центр захисту прав споживачів”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради 22 січня.

Як зазначається в документі, Центр віднесено до сфери управління столичної міської державної адміністрації. Статутний фонд підприємства затверджено в розмірі 30 тис. грн.

Депутати доручили КМДА здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо створення в місті зазначеного Центру.

В пояснювальній записці до документа зазначається, що на сьогоднішній день у Києві захист прав споживачів знаходиться на неналежному рівні. Відповідно до законодавства, питання поновлення законних прав споживачів та відшкодування їм завданих збитків у більшості випадків потребує застосування судових процедур. До повноважень Головного управління з питань захисту прав споживачів надання громадянам юридичних послуг не віднесено. Вважається, що створення КП “Київський міський центр захисту прав споживачів” забезпечить застосування вичерпних, у тому числі судового примусу, заходів щодо захисту прав споживачів та відшкодування громадянам збитків. Крім того, реалізація рішення забезпечить поповнення міського бюджету.