У Генпрокуратурі кажуть, що екс-посадовців «Дніпрогазу» відпустили законно

У Генеральній прокуратурі України вважають законним рішення суду про звільнення з-під варти у зв’язку з амністією трьох колишніх посадових осіб ВАТ «Дніпрогаз», які звинувачувалися у службовій недбалості, що призвела до вибуху побутового газу у будинку Дніпропетровська 13 жовтня 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив заступник генерального прокурора України Віктор КУДРЯВЦЕВ.

«Нами це рішення проаналізовано і визнано законним… Такі вимоги закону», - сказав він.

Водночас В.КУДРЯВЦЕВ нагадав, що слідчі дії ще тривають, і «якщо під час слідчих дій, які ще тривають, буде встановлено, що ці особи скоїли інший злочин (мається на увазі щодо їхніх дій чи бездіяльності на посаді – УНІАН), то їм буде пред’явлено обвинувачення і буде прийнято рішення про скасування цієї постанови».

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Жовтневий районний суд Дніпропетровська на своєму засіданні задовольнив клопотання трьох підсудних – колишніх гендиректора ВАТ «Дніпрогаз» Ігоря ІВАНКОВА, його першого заступника Максима СОРОКІНА та головного інженера ВАТ Сергія БАЧУРІНА, звинувачуваних у службовій недбалості, що призвела до вибуху газу в житловому будинку у Дніпропетровську 13 жовтня 2007 року – про амністію згідно з Законом України «Про амністію», підписаним Президентом України 12 грудня 2008 року.

Суд також прийняв рішення розблокувати рахунки ВАТ «Дніпрогаз» та цінні папери підприємства, на які було накладено арешт у ході порушеної прокуратурою Дніпропетровської області кримінальної справи відносно колишніх керівників «Дніпрогазу».

Суд прийняв рішення про закриття кримінальної справи за зазначеною статтею. Суд зважив, що зазначена стаття підпадає під закон про амністію.

Між тим постраждалі від вибуху газу висловили обурення цим рішенням суду і заявили про намір звернутися до Європейського суду з прав людини з позовом до держави Україна про порушення прав на життя та безпеку.

В результаті вибуху газу в житловому будинку Дніпропетровська було зруйновано два під’їзди та загинуло 23 особи.