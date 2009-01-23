Міжнародна акція ”Журналісти за політику без насилля”. Звернення до президентів Росії і Грузії

23 січня у 9 містах Східної Європи і Азії відбудуться прес-конференції, присвячені заклику громадськості до президентів Росії і Грузії щодо нормалізації відносин між двома народами і докладення до цього політичної волі лідерів країн шляхом відкритого і щирого діалогу.

Звернення до Президентів Грузії і Росії було схвалене 20 грудня 2008 року в Грузії і впродовж місяця під ним підписалося 394 громадських діячів з 21 країни світу.

На прес-конференціях 23 січня, в тому числі у Києві та Тернополі о 14 годині до звернення приєднаються інші представники громадькості, відбудеться обговорення шляхів нормалізації відносин, і в присутності медіа відбудеться підписання цього звернення і його відправлення на адресу Президента Грузії і Президента Росії. Окрім того, копії звернення будутm відіслані лідерам країн, які взяли участь в ініціативі

Звернення містить заклик до лідерів країн сісти за стіл прямих переговорів:

відмовитися від воєнних способів у вирішення будь-яких двохсторонніх проблем чи конфліктів,

припинити інформаційну війну, яка сіє розбрат між народами,

докласти зусиль щодо оздоровлення відносин між країнами і народами,

визнати пріоритет людського над політичним,

надати гарантії миру в закавказського регіоні.

Текст звернення і можливість підписатися онлайн- http://www.petition.org.ua/?action=view&id=89154

або http://www.southcaucasus.com/index.php?page=ombudsman&id=2093

Прес-конференції відбудуться сьогодні о 14 годині 00 хвилин за адресою:

Київ - вул. Басейна, 9/г, оф. 25 (вхід в арку) Центр Європейської стратегії, телефон для довідок - 80637002266, Віталій Мороз

Тернопіль - вул. Злуки, 45 ЦДМІ ім. Довженка, телефон для довідок - 80962104076, Володимир Ханас