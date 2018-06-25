Жовтневий суд закрив ”мандриківську справу”

У вівторок у Дніпропетровську застосували „ювілейну” парламентську амністію. Закон про неї був прийнятий 12 грудня минулого року „у зв’язку з 60-ю річницею проголошення „Загальної декларації прав людини”. Того ж дня Президент України його підписав. Під дію зазначеного закону підпадають засуджені за умисні та вчинені з необережності злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими. Закон поширюється і на ті кримінальні справи, які вже розглянули, але вироки не набрали законної сили.

Так несподівано було поставлено крапку у довготривалому судовому процесі над трьома керівниками „Дніпрогазу”, звинуваченими у службовій недбалості. Колишній директор ВАТ „Дніпрогаз” Ігор Іванков, його перший заступник Максим Сорокін та головний інженер ВАТ Сергій Бачурін можуть невдовзі повернутись до виконання службових обов’язків. Якщо Міжнародний суд з прав людини у Страсбурзі не матиме з цього приводу серйозних заперечень.

Постраждалі від вибуху побутового газу у будинку №127 по вул. Мандриківській скерували на ім’я Президента країни та прем’єр-міністра обурливі листи, в яких вимагають негайно втрутитись і допомогти їм добитися справедливості. В разі ж неспроможності держави України скаржники звернуться до Страсбургського суду. Проте ані керівництво Жовтневого суду, ані облпрокуратура наразі не схильні переоцінювати можливості своїх європейських колег. Мовляв, вони робили все можливе задля встановлення істини, - і в той же час мусять керуватись виключно законом...

Про трагедію, що сталася 13 жовтня позаминулого року, УНІАН повідомив читачів одним із перших. У 10-поверхівці, розташованій у житловому масиві „Перемога”, тоді загинули 23 мешканці. Прокуратура Дніпропетровської області того ж дня за фактом вибуху порушила кримінальну справу. З огляду на широкий міжнародний резонанс (викликаний, зокрема, тим, що з „Дніпрогазом” пов`язують відомого російського олігарха Віктора Вексельберга), слідство у справі велося особливо ретельно. Були опитані практично всі співробітники ВАТ, котрі 13 жовтня виконували виробничі обов’язки. Їм, а також іншим їхній колегам у ті дні довелося несолодко: забачивши людину у „фірмовому” спецодязі „Дніпрогазу”, мешканці Дніпропетровська одразу ж влаштовували їй обструкцію, іноді застосовуючи при цьому „фізичні аргументи”...

Трьом звинувачуваним у службовій недбалості, наслідками якої стала загибель понад двох десятків мешканців 127-го будинку, у відповідності з ч. 2 статті 367 Кримінального кодексу України, загрожувало позбавлення волі на термін від 2 до5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю впродовж наступних 3 років, а також штраф від 100 до 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Чотири місяці по тому у Жовтневому суді справу почали нарешті слухати. Позивачі (а їх майже 150) сподівалися на якнайсуворіше покарання не лише трьох чиновників, а й на оприлюднення імен їхніх покровителів. Сорок постраждалих внаслідок вибуху родин, - попри здійснені від імені „Ренови” (компанії, очолюваної Вексельбергом – авт.) щедрі компенсаційні виплати – мали намір за сприяння суду домогтися відшкодування морального збитку в розмірі 100 тисяч доларів на кожного потерпілого. А одна родина, в якій 13 жовтня загинули одразу троє чоловік, розраховувала отримати від „Дніпрогазу” мільйон доларів.

Іще до початку судового процесу в усіх газових господарствах країни створили спеціальні групи з перевірки реального стану газових та розподільчих мереж. Як це не прикро, але до широкої громадськості результати цих перевірок так і не дійшли. Бо 30-40-відсотковий рівень зношеності мереж - якби хтось дозволив оприлюднити конкретні цифри – міг би змусити багатьох споживачів блакитного палива перейти на якийсь інший енергоносій. Фактично кожен українець, до будинку якого проведений газ, сидить нині на пороховій бочці!

Найрозповсюдженішим порушенням техніки безпеки з тих, що тоді були виявлені, назвали просто-таки злочинну неувагу до одоризації. Це спеціальна технологія, за якої до газу додається пахуча речовина; адже природний газ не має запаху. Мабуть, всі змалку засвоїли попередження: „Відчули запах газу- звертайтеся за телефоном 04!” До газорозподільної станції газ надходить без запаху, затим він змішується у певній пропорції з етилмеркаптаном. Цього одоранту додається 16 грамів на тисячу кубометрів газу. Тому людина може відчути запах газу під час його витікання і повідомити аварійно-диспететчерську службу, яка протягом максимум сорока хвилин повинна забезпечити прибуття спеціального автомобіля і ліквідувати витік газу. Або виправити якісь іншу аварійну ситуацію.

Так от, мало не у всіх українських регіонах така гостро необхідна одоризація газу ... не відбувається! Тобто громадянин, якщо станеться витік газу, не зможе по запаху його виявити...

/Того зловісного дня, 13 жовтня 2007, про наявність запаху газу в будинку по вул Лозовій уперше повідомили о 9.01. Далі оператор аварійної служби ВАТ „Дніпрогаз” ледь встигала фіксувати аналогічні заявки. Подекуди слюсарі витоку не виявляли. Та в основному тривожні сигнали знаходили підтвердження.../

Наступний чинник, що може відбитися на якості виконуваних робіт в разі газової НП, - неукомплектованість аварійно-диспетчерських служб. Кількість аварійних автівок у них, порівняно з 1980 роком, майже не змінилася, - у той час як кількість абонентів збільшилася у півтора-два рази. Не дивно, що замість 40 максимальних хвилин „аварійка” дістається до місця НП аж через півтори години; це засвідчили контрольні виклики інспекторів Держкомітету промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

На думку представників російського холдингу КЕС (в його підпорядкуванні, зокрема, знаходиться й сумнозвісний „Дніпрогаз”), у найближчі 5 років небезпеку для життя представлятимуть 60 відсотків українських газорозподільчих мереж. А вже зараз кожен десятий будинок у країні може будь-якої миті злетіти у повітря...

За словами голови Ради профспілки працівників газових господарств України Івана Ярового, на реконструкцію газорозподільчих мереж потрібні сотні мільйонів гривень. Треба віддати належне нашим можновладцям: ці суми вони регулярно закладають в інвестиційні програми. От тільки реальні кошти до газових господарств вперто не доходять; а там, на відміну від „казково багатих” газовидобувників, "грубі" гроші ніколи не крутилися. Тож досі ніхто й не приступав до вкрай необхідних поновлювальних робіт.

Мабуть, тому й трапились десятки (якщо не більше) наступних НП, останньою з яких був недавній вибух побутового газу в Євпаторії.

/До речі, після „мандриківської трагедії” „Кримгаз” розповсюдив обнадійливу заяву. З якої випливало, що нічого подібного дніпропетровським подіям Сонячному Півострову не загрожує. Цьому сприяє відносно нове устаткування і низький тиск газу.../

Олег Базак , для УНІАН