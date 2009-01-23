Чернігівські медики занепокоєні забезпеченням інсулінами

Чернігівські лікарі стурбовані рішенням уряду про заміну рецептурної форми отримання інсуліну на адресну грошову допомогу на ці ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час наради медиків та представників профільних громадських організацій, що відбулася у Чернігівській міській раді.

Лікарі як аргумент наводять той факт, що адресну допомогу хворі зможуть використовувати не за призначенням. "Якщо буде адресна допомога, то невідомо, що купуватимуть люди в умовах кризи – ліки чи хліб", - зазначив один з учасників наради.

Крім того, існуюча рецептурна форма отримання інсуліну спонукає хворих щомісяця приходити до лікаря і контролювати перебіг захворювання. Тож лікарі одразу прогнозують, що адресна допомога спричинить масові коми серед інсулінозалежних хворих на цукровий діабет. Щомісяця ендокринологи подають заявки до аптек, прогнозуючи, яку ж саме кількість інсулінів потребуватимуть хворі. У разі адресної допомоги цей процес буде майже не контрольованим.

Керівник чернігівської громадської організації "Товариство сприяння хворим на цукровий діабет" Руслана ПРОСТАКОВА підтвердила, що і хворі не погоджуються із нововведенням. Адже вартість ліків постійно зростає, тільки за останні кілька місяців залежно від різновиду інсуліни подорожчали у 2-2,5 рази. "Якщо сума буде фіксованою, то її постійно не вистачатиме", - сказала вона.

За підсумками наради вирішено найближчим часом від міськради, медичної громадськості Чернігова та представників громадських організацій підготувати відповідне звернення до центральних органів влади та висловити незгоду із заміною рецептурної форми отримання ліків на адресну допомогу.

Всього у Чернігові майже 6 тис. мешканців міста хворіють на цукровий діабет. Інсулінозалежними з них є понад 1300 осіб, у тому числі 60 дітей. Торік, окрім коштів з державного бюджету, з міського бюджету на придбання інсуліну було витрачено майже 2 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня 2009 року прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО поінформувала, що уряд України відмовився від практики проведення централізованої закупівлі Міністерством охорони здоров`я України інсулінових препаратів для хворих на цукровий діабет.

«Ми сьогодні ухвалили рішення, що нарешті не Міністерство охорони здоров`я купуватиме інсулін централізовано, а потім ліки роздавати хворим, а гроші, закладені в бюджеті, будуть саме грошима видаватися людям, які хворіють на цукровий діабет, і вони самі купуватимуть ті ліки, які їм потрібні для ефективного лікування, а не ті, які нав`язують зверху», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.