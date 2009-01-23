Амністованих керівників «Дніпрогазу» затягають по судах

УНІАН. Потерпілі від вибуху газу у 10-поверховому житловому будинку Дніпропетровська, що стався 13 жовтня 2007 року, подадуть апеляцію на рішення Жовтневого районного суду Дніпропетровська від 20 січня про амністію екс-керівників ВАТ «Дніпрогаз» Ігоря ІВАНКОВА, Максима СОРОКІНА та Сергія БАЧУРІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську повідомила потерпіла Тетяна ПРОЦЕНКО.

За її словами, вона особисто та ще кілька потерпілих уклали угоди з адвокатами про оскарження постанови Жовтневого районного суду в Алеляційному суді Дніпропетровської області.

«Ми не згодні з амністією керівників «Дніпрогазу», і апеляція буде подана в установлені законом строки», - сказала Т.ТРОЦЕНКО.

Згідно з постановою суду амністія згаданих вище осіб може бути оскаржена протягом 7 днів, тобто до 27 січня включно.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Жовтневий районний суд Дніпропетровська задовольнив клопотання трьох підсудних – колишніх гендиректора ВАТ «Дніпрогаз» І.ІВАНКОВА, його першого заступника М.СОРОКІНА та головного інженера С.БАЧУРІНА, звинувачуваних у службовій недбалості, що призвела до вибуху газу в житловому будинку у Дніпропетровську 13 жовтня 2007 року – про амністію згідно ыз Законом України «Про амністію», підписаним Президентом України 12 грудня 2008 року.

В результаті вибуху газу в житловому будинку Дніпропетровська було зруйновано два під’їзди та загинуло 23 особи.