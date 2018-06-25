Харківщину накриє епідемія туберкульозу?

У 2012 році замість проведення чемпіонату Європи з футболу в Харкові буятиме епідемія туберкульозу. Такий варіант є дуже ймовірним, якщо скоротять мережу протитуберкульозних закладів у місті, про що сказано у наказі Міського клінічного протитуберкульозного диспансеру №1 (МПТД) від 3 січня.

Згідно із цим документом, із чотирьох існуючих стаціонарів в цьому диспансері закриваються три, з п‘яти амбулаторних відділень – два. При цьому кількість стаціонарних ліжок зменшується з 575 до 230. А заступник міського голови Ігор Шурма попереджає, що в цьому році будуть скорочені і ці 230 ліжок, оскільки фінансування протитуберкульозних закладів міста повинне здійснюватися з обласного бюджету, а ці кошти не передаються. За словами Шурми, міська влада витрачала на утримання диспансеру 15 млн. грн. щороку, а зараз ці кошти необхідні для будівництва об’єктів для Євро-2012. Заступник голови облдержадміністрації Ігор Тєрєхов заперечує: лікування мешканців міста в обласних лікувальних закладах коштувало значно більше – 43 млн. грн., і міська влада ці кошти не повертає.

Обласне управління охорони здоров’я запевняє, що використає обласні протитуберкульозні установи та санаторії, а якщо буде треба - розверне додаткову мережу ліжок. Проте зараз 600 ліжок у трьох протитуберкульозних установах області, які знаходяться в місті, повністю завантажені. Де ж будуть додаткові ліжка і за які кошти? Чи не краще було б не проводити таке радикальне скорочення, а передати у відання області існуючі відділення диспансеру №1 і збільшити бюджет протитуберкульозних установ області на ці 15 млн. грн.? Але обласна влада прийняти на баланс відділення диспансеру разом з землею, будівлями, персоналом не погоджується: коштів не вистачає.

Якщо стаціонар міського диспансеру №1 буде скорочений, то на бюджет обласних протитуберкульозних закладів додатково ляже лікування хворих із міста. У протитуберкульозних закладах області лишиться 1070 стаціонарних ліжок та 380 ліжок в санаторіях, і цього, вочевидь, замало. Про проведення Євро-2012 в Харкові доведеться забути, замість цього тут буде буяти епідемія туберкульозу.

Статистика каже, що у 2008 році на туберкульоз легенів захворіло 719 харків’ян (що складає 50 хворих на 100 тисяч населення, по області ця цифра ще вища). Тут доречно нагадати, що про епідемію туберкульозу кажуть, якщо ця цифра більше 40. Загалом в Харківській на 1 січня цього року - майже п‘ять тисяч хворих на активну форму туберкульозу, з них приблизно 1,5 тис. виділяють мікобактерії і мають лікуватися в стаціонарі. З цих 1,5 тис. – 613 полірезістентних хронічно хворих, які повинні знаходитись у стаціонарі постійно. З них у місті мешкають 298 хворих, в області – 315. Куди подінуться ці найбільш важкохворі? Адже кожна така людина протягом року заражає двадцять інших!

Зараз планують лікувати хворих без бактеріовиділення в трьох амбулаторіях - по вул. Бажанова 11 (дорослі), вул. Потебні 16 (діти), пр. Московський 197 (дорослі та діти), а потім, після закриття стаціонару взагалі, в єдиному місці – на Московському проспекті. Створення єдиного амбулаторного центру не враховує стан хворих, їхню можливість щоденно відвідувати центр, користуючись міським транспортом, що може призвести до зараження здорових людей. А чи буде забезпечений при цьому контроль за прийняттям ліків? Варто згадати, що у стаціонарі хворих ще й годували, що для частини з них також було елементом лікування.

Що ж стало причиною такої ситуації? У квітні 2008 року були прийняті рішення обласної та міської рад про передачу диспансеру №1 із комунальної власності міста до області. Але обласна рада ухвалила це рішення за умови надходження додаткових коштів з центрального бюджету. Гроші ж не надійшли. І міська влада вирішує питання в односторонньому порядку.

Вражає закритість, з якою це робиться. Розпорядження міського голови Харкова «Про економію бюджетних коштів та організацію бюджетного процесу» та наказ управління охорони здоров’я, на які посилається згаданий вище наказ Міського клінічного протитуберкульозного диспансеру №1 від 3 січня, на сайті міськради відсутні. А обласне управління здоров’я про ці заходи навіть не знає!

Є ще одна проблема, яка не лежить на поверхні. У сьомому відділенні, що розташоване на вул. Пирогова 6, з 2004 року утримуються затримані МВС та взяті під варту особи з міста та області, які хворі на туберкульоз. Для цього було виділено 4 палати на 20 ліжок. МВС вклало чималі суми на реконструкцію і щорічний ремонт будівлі відділення. І ось це відділення закрите, а будівля передається до комунального фонду майна міста. Де тепер обласне управління МВС буде утримувати затриманих, які хворі на туберкульоз?

Такі дії міської влади грубо порушують Конституцію і законодавство України. Зокрема, статтю 49 Конституції, в якій чітко сказане, що «існуюча мережа закладів здоров’я не може бути скорочена». Не кажемо вже про третю статтю Конституції, яка декларує, що життя і здоров’я людини є найвищою соціальною цінністю. На тлі скорочення протитуберкульозних закладів здоров’я в Харкові (зазначимо, що ніде в Україні нічого подібного не відбувається!) вона виглядає суцільним лицемірством.

Євген Захаров, Харківська правозахисна група