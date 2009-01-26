У Росії затримали 4 учасників жартівливого «Маршу згідних»

За повідомленням Радіо Свобода, зміст акції, організованої учасниками кількох антинацистських рухів, полягав у доведенні до абсурду проурядових гасел.

Близько 40 учасників маршу тримали плакати: «Допоможемо чиновнику рулювати – вище тарифи ЖКГ», «Так! 12-годинному робочому дню!», «Так! Росту цін!» і портрети прем’єра Путіна і міністра транспорту Ігоря Левітана з німбами.

А попереду колони три особи несли баннер кольорів російського прапору, на якому було написано: «Ми згідні на все!». Вони й опинилися у числі затриманих, котрих звинуватили в різних адміністративних порушеннях. А організатора акції Олексія Яремо звинуватили у нарузі над державною символікою.