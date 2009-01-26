СБУ звинувачує Коновалюка у розголошенні державної таємниці

25 січня ц.р. Службою безпеки України складено та оголошено протокол про адміністративне порушення, передбачене пунктом 6 статті 212-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про державну таємницю) стосовно народного депутата України Валерія КОНОВАЛЮКА.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, протокол складено за результатами службового розслідування Комісії Верховної Ради України з вивчення обставин оприлюднення таємного документу в мережі Інтернет, що суттєво зашкодило національним інтересам та завдає економічних втрат українським підприємствам, а відтак і нашим громадянам. На думку Комісії, дії В.КОНОВАЛЮКА могли призвести до передумов втрати секретного документу чи розголошення державної таємниці.

Слідчими СБ України встановлено, що у діях народного депутата містяться ознаки неодноразових порушень вимог «Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 2 жовтня 2003 року.

Відповідно до статті 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення, протокол та інші матеріали розслідування СБУ скерувала до суду.