СБУ звинувачує Коновалюка у розголошенні державної таємниці

11:18, 26 січня 2009
Права людини
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Складено протокол

25 січня ц.р. Службою безпеки України складено та оголошено протокол про адміністративне порушення, передбачене пунктом 6 статті 212-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про державну таємницю) стосовно народного депутата України Валерія КОНОВАЛЮКА.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, протокол складено за результатами службового розслідування Комісії Верховної Ради України з вивчення обставин оприлюднення таємного документу в мережі Інтернет, що суттєво зашкодило національним інтересам та завдає економічних втрат українським підприємствам, а відтак і нашим громадянам. На думку Комісії, дії В.КОНОВАЛЮКА могли призвести до передумов втрати секретного документу чи розголошення державної таємниці.

Слідчими СБ України встановлено, що у діях народного депутата містяться ознаки неодноразових порушень вимог «Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 2 жовтня 2003 року.

Відповідно до статті 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення, протокол та інші матеріали розслідування СБУ скерувала до суду.

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