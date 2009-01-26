Карпачова просить врятувати ”Артек”

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КаАРПАЧОВА вимагає від Кабінету міністрів розглянути і прийняти комплекс невідкладних організаційних та фінансових заходів щодо врятування та підтримки Міжнародного дитячого центру «Артек».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого, Н.КАРПАЧОВА направила прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО подання про захист прав дітей на оздоровлення і відпочинок у МДЦ «Артек». Омбудсмен привертає уваг на те, що знаменитий на весь світ дитячий заклад може стати «черговою жертвою хижацької приватизації».

«Порушення прав дітей на оздоровлення та відпочинок в Міжнародному дитячому центрі "Артек", трудових та соціальних прав його працівників набули за сучасних умов системного характеру», - зазначила Н.КАРПАЧОВА.

За її словами, упродовж 2006 – 2008 років більш ніж утричі зменшилася кількість дитячих путівок, придбання яких здійснюється за бюджетні кошти. «У новому 2009 році державне замовлення для пільгових категорій дітей зазнало чергового катастрофічного скорочення – до 1500 путівок, що становить лише 6 відсотків потенціалу популярного центру. Це свідчить про фактичне згортання державної підтримки оздоровлення і відпочинку дітей з малозабезпечених родин», - переконана Омбудсмен.

Вона нагадала, що останніми роками "Артек" вижив фактично за рахунок коштів, отриманих від продажу комерційних путівок, питома вага яких, наприклад, 2008-го становила майже три чверті. Нині ж, внаслідок загострення фінансово-економічної кризи, очікується різке скорочення й цього джерела грошових надходжень, адже вартість однієї путівки досить висока – до 15 тисяч гривень, зауважила Н.КАРПАЧОВА.

«Всупереч нормативним актам Верховної Ради і Президента України, урядом досі не розроблено загальнодержавну програму розвитку Міжнародного дитячого центру "Артек", - зазначає Уповноважений.

«На реконструкцію, зміцнення матеріальної бази та створення комфортних умов оздоровлення і відпочинку дітей 2007 року не надійшло жодної копійки із передбачених у Державному бюджеті 10 мільйонів гривень, а в 2008 та 2009 роках бюджетне фінансування на це взагалі не передбачено», - констатувала вона.

«Незадовільне бюджетне фінансування, несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам центру, блокування програм реконструкції і розвитку, мають на меті умисне доведення його до банкрутства та подальший розпродаж приватним особам. Про це свідчать і численні спроби захоплення особливо цінних південнокримських земель "Артеку": тільки 2008 року відбулося 800 судових засідань із земельних питань», - зазначила Н.КАРПАЧОВА

«Цинічне поступове знищення "Артеку" вже коштувало життя його колишньому генеральному директору Михайлові Сидоренку, який очолював цей заклад у 1991–2002 роках, а нинішній керівник Міжнародного дитячого центру Борис НОВОЖИЛОВ змушений вдатися до публічного голодування, аби ціною власного здоров‘я привернути увагу до кричущих проблем світової перлини», - зауважила Омбудсмен.

На її думку, подальше нехтування органами виконавчої влади наболілих проблем всесвітньовідомого Міжнародного дитячого оздоровчого центру може призвести до його ліквідації, що спричинить масове порушення прав українських дітей на оздоровлення та відпочинок.