У Криму поширюються екстремістські релігійні течії

11:43, 26 січня 2009
Права людини
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Заява муфтія мусульман Криму

Муфтій мусульман Криму Хаджі Еміралі АБЛАЄВ і постійний представник Президента України в автономії Леонід ЖУНЬКО висловлюють стурбованість поширенням на півострові нетрадиційних екстремістських релігійних течій.

Про це йдеться у спільній заяві муфтія мусульман і представника глави держави, текст якої передано агентству УНІАН.

Для напрацювання заходів щодо мінімізації пов`язаних із цим ризиків Е.АБЛАЄВ і Л.ЖУНЬКО вважають доцільним проведення консультацій із залученням представників органів влади України і Криму, конфесій та експертів.

Окрім того, муфтій мусульман і представник Президента вважають, що органи влади і самоврядування у Криму мають дотримуватися рівного ставлення до всіх конфесій. Е.АБЛАЄВ і Л.ЖУНЬКО закликають Сімферопольську міську раду знайти спільну мову із Муфтіятом мусульман Криму щодо землі для будівництва Соборної мечеті.

Муфтій мусульман Криму і постійний представник глави держави в автономії також виступають за активізацію роботи з повернення культових споруд релігійним організаціям.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник начальника Головного управління Служби безпеки України в Криму Ігор БАБИНЕЦЬ також висловив занепокоєння поширенням в автономії радикальних релігійних течій.

І.БАБИНЕЦЬ вважає за необхідне на законодавчому рівні розширити повноваження правоохоронних органів для протидії цьому «соціально небезпечному явищу».

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