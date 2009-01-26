28 січня о 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Стан дотримання соціально-правових гарантій суддів України та судовий захист прав споживачів".

Учасники: суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Антоніна Голубнича, голова правління МГО "Міжнародна Ліга захисту прав громадян України" Едуард Багіров.

Будуть розглядатись наступні питання: інформування громадськості про стан матеріального забезпечення суддів України; що змусило суддів України звернутися з позовом до Європейського Суду з прав людини (м. Страсбург);

Правозахисник Едуард Багіров пред`явив позов на 60 млн грн. в Подільський районний суд м. Києва до мережі супермаркетів "Сільпо" та захистив свої права споживача (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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