Литвин заступився за молодь перед Тимошенко

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням пришвидшити розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки».

Про це йдеться у тексті листа В.ЛИТВИНА, який має в розпорядженні УНІАН.

Таким чином В.ЛИТВИН пітдтимав звернення молодіжної громадськості, повідомили УНІАН в Українській асоціації студентського самоврядування (УАСС).

“Проект акту, участь у розробці якого взяли чи не усі молодіжні організації, спрямовано на розвиток соціальної політики стосовно молоді та має сприяти насамперед соціальному захисту молодих людей, зменшенню впливу негативних явищ на молодь, що виникають на сучасному етапі реформування суспільства", - повідомляє УАСС. На думку представників студентської громадськості, неприйняття проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної соціальної програми „Молодь України” на 2009-2015 роки” спричинить негативну реакцію з боку молоді та збільшить ризик виникнення негативних проявів у молодіжному середовищі. "За умов відсутності державної підтримки молоді виникає риторичне запитання: для кого і для чого буде розвиватися економічний потенціал України, чому 2009 рік оголошено роком молоді?” – наголошується у листі Української асоціації студентського самоврядування.

Як відомо, Закон України „Про загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки” від 18.11.2003 року закінчив термін дії у 2008 році. 2009 рік, всупереч тому, що він був оголошений Президентом України Роком молоді, розпочався без основного законодавчого акту у галузі молодіжної політики.