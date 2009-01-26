Мін`юст починає просвітницьку кампанію

Міністерство юстиції запроваджує систематичне інформування про набуття чинності новими нормативно-правовими актами, що зачіпають права та інтереси громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, міністр юстиції Микола ОНІЩУК зазначив, що на сайті Міністерства юстиції розміщуватимуться повідомлення про набуття чинності основними актами, що ухвалюються Верховною Радою, Кабінетом міністрів та Президентом України, в яких містяться норми, що зачіпають права та інтереси громадян. Таке інформування запроваджується з просвітницькою метою, а також для захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб.

Як відомо, одним з основних завдань Мін‘юсту є правова освіта населення, розвиток правової інформатизації та формування у громадян правового світогляду (положення про Міністерство юстиції України затверджене Постановою Кабінету міністрів України від 14 листопада 2006 р. №1577).

Для ознайомлення з текстами актів потрібно звертатися до відповідних відомств. З текстами можна також ознайомитися в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів.

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