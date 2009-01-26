Колектив «Артеку» готовий до мітингів і голодовок

Колектив Міжнародного дитячого центру «Артек» (Велика Ялта, Крим) готовий до мітингів і голодувань.

Про це в телефонній розмові кореспондентові УНІАН повідомила керівник інформаційної служби МДЦ «Артек» Олена МЕХ, яка зараз перебуває в Києві, де після серцевого нападу, який стався сьогодні вранці, госпіталізований у реанімацію кардіологічного відділення генеральний директор «Артеку» Борис НОВОЖИЛОВ.

О.МЕХ нагадала, що Б.НОВОЖИЛОВ, намагаючись привернути увагу до проблем дитячого центру, минулого тижня оголосив голодування, і весь цей час «у режимі голодування» зустрічався в Києві з тими урядовцями, від яких залежить доля «Артеку». «Ті чиновники, з якими зустрічався Борис НОВОЖИЛОВ і від яких залежить рішення щодо «Артеку», на словах усі розуміють, але конкретних дій і рішень з нашого питання поки що немає», – сказала О.МЕХ.

«Сьогодні вранці в нього (Б.НОВОЖИЛОВА) був серцевий напад, викликали «швидку допомогу». «Швидка допомога» подивилася на його стан і відвезла в реанімацію в кардіологічне відділення. У «Феофанію», найімовірніше, – сказала О.МЕХ. – Те, що він доставлений у «Феофанію», це відсотків 90%. Куди ж іще? Він прикріплений до «Феофанії».

У якому стані перебуває гендиректор «Артеку» зараз, О.МЕХ сказати не змогла. «Як оцінюють лікарі його стан, я поки що не знаю, поки що немає зв`язку. Там є помічники, я сподіваюся вийти з ними на зв`язок і дізнатися, яка ситуація», - сказала керівник інформаційної служби МДЦ «Артек».

Вона додала, що колектив «Артеку» «повністю підтримує» свого генерального директора. «Колектив ще у п`ятницю пропонував: давайте закінчуйте голодовку, нам потрібен здоровий директор, щоб ви далі відстоювали наші інтереси», - сказала О.МЕХ.

Вона повідомила, що колектив «Артеку» готовий і до мітингів, і до голодувань. «Колектив “Артеку” заявив: ми теж можемо голодувати, що треба мітинги-страйки - ми на все готові, тільки б усе вирішилося позитивно», - сказала керівник інформаційної служби МДЦ «Артек».

Вона додала, що «Артек» отримав «величезну кількість відгуків, дзвінків на підтримку, з пропозицією допомоги від «артеківців» і від просто небайдужих людей».

Як повідомляв УНІАН, керівництво дитячого центру «Артек» недавно заявило, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачене фінансування на утримання центру. Вже три місяці працівникам знаменитого на весь світ дитячого табору не платять заробітну плату. Ходять чутки про майбутні масові звільнення. Генеральний директор минулого тижня пішов на крайні заходи - оголосив голодування.

16 січня гендиректор МДЦ “Артек” Б.НОВОЖИЛОВ заявив про постійні спроби захоплення земель дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.