Судді Вищого занепокоєні репутацією їхнього колеги Михайлюка

Судді Вищого господарського суду закликають представників засобів масової інформації утриматися від поширення неперевіреної інформації щодо подій, котрі стосуються судді Вищого господарського суду України Михайла Михайлюка.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні зборів суддів Вищого господарського суду України.

“З 20 січня 2009 року в засобах масової інформації публікуються відомості про нашого колегу - суддю Вищого господарського суду України Михайлюка Михайла Васильовича, про знайдений біля смт Проліски Бориспільського району Київської області обгорілий автомобіль, що належить йому, і тіло людини в ньому”, - зазначається у зверненні.

Судді Вищого господарського суду України глибоко обурені і стурбовані тим, що “автори статей та інших повідомлень з метою оперативної подачі “свіжої і гарячої” інформації у багатьох випадках наводять нічим не підтверджені відомості, намагаючись створити негативний образ судді, якому не варто навіть співчувати. “При цьому допускається довільна оцінка діяльності судді, що завдає душевного болю рідним, близьким та колегам М.Михайлюка”, - вважають судді.

Вони підкреслюють, що “на сьогодні жоден офіційний орган, який займається встановленням виявленої в автомобілі особи та обставин події, що сталася, не оприлюднив ніякої офіційної інформації з відповідних питань”.

Збори суддів Вищого господарського суду України як орган суддівського самоврядування закликають журналістів “подавати для публікації об’єктивну і достовірну інформацію, не зловживати правом на інформацію та дотримуватися журналістської етики”, а також вимагають “утримуватись від публічного поширення неперевіреної і ганебної інформації, яка зачіпає честь, гідність і репутацію судді Михайлюка М.В. як громадянина і судді, високопрофесійного фахівця, дисциплінованого та відповідального працівника і скромної людини”. Автори звернення також закликають утриматися від висвітлення недостовірної інформації про діяльність господарських судів України і суддів цих судів.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня Дарницьке районне управління міліції Києва порушило кримінальну справу за фактом вбивства людини, обгоріле тіло якої було знайдено напередодні поблизу смт Підліски в автомобілі, який належить одному із суддів Вищого господарського суду України.

23 січня заступник генпрокурора Віктор КУДРЯВЦЕВ припустив, що обгоріле тіло людини, знайдене під Києвом в автомобілі, власником якого є один із суддів Вищого господарського суду України, належить саме цьому судді.