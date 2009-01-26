Розширено перелік осіб, які можуть подавати касаційні скарги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав ухвалені парламентом зміни до Кримінально-процесуального Кодексу України щодо переліку осіб, які мають право на подання касаційної скарги.

Відповідний закон, підписаний главою держави, оприлюднено сьогодні на сайті Президента України.

Верховна Рада України схвалила Закон «Про внесення зміни до ст. 384 Кримінально-процесуального Кодексу України 13 січня 2009 року. Законом передбачається до переліку осіб, які мають право на подання касаційної скарги віднести осіб, які в судовому порядку оскаржили постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, за винятком випадків, встановлених законом, - у частині мотивів і підстав відмови в порушенні кримінальної справи.