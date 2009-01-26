На Херсонщині піймали суддю-хабарника

17:16, 26 січня 2009
Права людини
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Співробітники Управління СБУ в Херсонській області затримали при одержанні хабара суддю одного з судів Херсонської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-групі УСБУ в Херсонській області. За повідомленням, суддя, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагав у місцевого жителя гроші за сприяння в уникненні останнього від кримінальної відповідальності.

Співробітники СБУ затримали суддю у його службовому кабінеті під час отримання частини хабара. За даним фактом порушено кримінальну справу.

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